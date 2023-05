Sala: “Monza a San Siro? Mai dire mai. Ho avuto una telefonata con Galliani…”

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha parlato a margine di un evento a Milano, commentando la possibilità che il Monza giochi a San Siro in caso Milan e Inter facciano un nuovo stadio: “Ho sentito Adriano Galliani, ma è stata una telefonata interlocutoria. Tuttavia ho apprezzato e, conoscendo il personaggio, ho pensato ‘Non si sa mai’. Inoltre ho incontrato qualche calciatore del Monza e, alla domanda se gli piacerebbe giocare a San Siro, mi hanno risposto ‘Ovviamente sì‘”.

Sala ha poi precisato: “Non intendo mancare di rispetto a una città straordinaria e ben gestita come Monza. Siamo semplicemente nella fase delle chiacchiere, non vogliamo rubare nulla a nessuno“. Infine, Sala è tornato sul suo rapporto con Galliani: “Ci conosciamo da tanti anni e il tono della telefonata era scherzoso. Credo che lui e Galliani abbiano deciso di iniziare l’avventura col Monza per passione ma anche ambizione“.