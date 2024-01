Sacchi, Milan: “Troppi alti e bassi, non facile assemblare una rosa di tutti stranieri”

In un’intervista al Corriere dello Sport, Arrigo Sacchi ha analizzato le difficoltà del Milan nella prima parte di stagione: “Ci sono stati troppi alti e bassi. Oltre agli infortuni, credo che un’altra causa siano i tanti stranieri in rosa. Non è facile assemblare una squadra con pochi italiani. Ci vuole un periodo di adattamento per tutti al calcio italiano. Quando il Milan riesce a giocare da squadra, può battere chiunque. Bisogna lavorare molto in allenamento sulla testa dei ragazzi. Probabilmente arriverà qualche rinforzo dal mercato, oltre agli infortunati che piano piano rientreranno”.