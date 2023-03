Sabatini: “Retegui esaltazione della normalità. Uomo mercato? Società di Serie A alla canna del gas”

“Mateo Retegui normalissimo in tutto quello che fa. Conosce qualche movimento, ma non ha punti di forza eccezionali. Ma a onor del vero, va detto che se un attaccante in due partite la mette dentro due volte, è comunque un bel percorso. Ma da qui a dire che vale la Nazionale ne passa: è l’esaltazione della normalità“. Non usa mezzi termini, come sempre, Walter Sabatini, nell’intervento a Casa Lazio, programma in onda su backtothefootballtv. L’ex ds della Salernitana è poi lapidario sul commentare i rumors che riguardano l’attaccante in chiave Serie A: “Retegui uomo mercato? No, ma se dovesse diventarlo, vorrebbe dire che le società sono alla canna del gas”.