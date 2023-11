Rudi Garcia al nuovo dentro o fuori? Solo il Real calcia più del Napoli, ma in casa la vittoria manca da settembre

Se la sosta sarà benedetta o maledetta per Rudi Garcia, lo determinerà il risultato di Napoli-Empoli (ore 12:30). Inutile girarsi intorno. Se il tecnico francese non batterà Aurelio Andreazzoli, De Laurentiis potrebbe tornare a riflettere sul futuro della panchina. D’altronde i numeri parlano chiaro per un Napoli che non vince in casa dal 27 settembre, quando Kvaratskhelia e Osimhen schiantarono l’Udinese. Se lontano tra le mura amiche gli azzurri viaggiano a 2.33 di media punti, il rendimento interno cala drasticamente a 1.4 in cinque gare. Troppo poco per sperare di restare aggrappati al treno delle prime della classe. Contro l’Empoli – penultima, col peggior attacco del campionato – quindi il Napoli ha un solo risultato a disposizione. Certo, poi ci sono anche gli aspetti positivi. Come si legge negli insights della Lega Serie A, solo il Bayern Monaco (19.9 a match) viaggia a una media tiri a partita superiore del Napoli (18.6) nei cinque top campionati in corso. Nel complesso solo il Real Madrid (215) calcia più volte degli azzurri (204). Numeri da non sottovalutare, specialmente se si tiene conto dell’assenza nelle ultime tre gare di Victor Osimhen.

La sensazione è che il rientro del nigeriano dopo la sosta possa dare il via ad un nuovo campionato per Rudi Garcia. L’importante è arrivarci e prima della pausa c’è da battere un Empoli che rispetto ad un mese fa è più squadra, ma che fatica a trovare continuità. Se per il Napoli la sconfitta contro la Fiorentina è stata lo stimolo per una piccola reazione, per l’Empoli la vittoria contro i viola non è stata seguita da prestazioni convincenti. Il 3-0 contro l’Atalanta è accettabile, ma il 2-1 con il Frosinone ha cancellato la fiducia sul volto dei ragazzi di Andreazzoli. Il tecnico non rischia, ma la ripresa dopo la sosta sarà decisiva con tre sfide alla portata: prima un Sassuolo in difficoltà, poi una neopromossa come il Genoa e un’altra diretta concorrente come il Lecce. Discorso diverso per Garcia che al rientro dei nazionali dovrà vedersela contro Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e Braga. Ma prima c’è l’Empoli. E non si può sbagliare.