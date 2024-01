Roma-Verona, Paredes ammonito: salterà la Salernitana

Leandro Paredes salterà Salernitana-Roma per squalifica. Il centrocampista argentino è stato ammonito per un fallo su Djuric ed era diffidato. Un’assenza pesante per Daniele De Rossi che all’Arechi però ritroverà Bryan Cristante e Gianluca Mancini. Un episodio peraltro molto dubbio: quello di Paredes su Djuric infatti non era fallo. Non è chiaro se il centrocampista sia stato ammonito per il contatto giudicato falloso o per le successive proteste. Quel che è certo è che De Rossi avrà una pedina in meno contro la Salernitana.