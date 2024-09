Roma-Venezia, Juric: “Sensazioni positive, squadra partecipe e che si diverte”

“La mia sensazione è positiva. Mi sembra che la squadra partecipi e che si diverti. Anche dopo la partita contro il Bilbao abbiamo parlato e vogliamo affrontare le partite con grandissimo entusiasmo”. Queste le parole dell’allenatore della Roma, Ivan Juric, alla vigilia della sfida contro il Venezia. “Pellegrini ha un comportamento eccezionale. Ha lavorato a parte negli ultimi giorni e oggi proverà con il gruppo. Ha tanta voglia di giocare; un po’ di dolore c’è ma vuole esserci. Vuole dimostrare chi è, dando il suo contributo”, ha aggiunto.

Ancora sui singoli: “Celik e Dybala non hanno lesioni. Vogliono allenarsi e provare. Da questo punto di vista siamo fortunati e abbiamo uno staff molto preparato. Trigoria offre il massimo livello di recupero. Il lavoro sul campo è quello che ti dà la forza in partita. La squadra deve giocare sempre al massimo per raggiungere il risultato”. “Le Fee sembrava pronto ma poi ha sentito dolore, speriamo di averlo in gruppo per la prossima settimana. Lo vedo come un centrocampista, molto tecnico e dinamico. È abituato a fare la fase difensiva”, ha poi concluso il tecnico giallorosso.

“Saud Abdulhamid? Ha caratteristiche giuste di velocità, doti fisiche, ma arriva da un altro mondo e ci vuole tempo. L’altra sera volevo buttarlo in campo proprio per vederlo. Penso che con il tempo migliorerà. E’ presto per dare un giudizio”. “Koné e Pisilli due giocatori che mi piacciono molto, di grandissima prospettiva. Mi piace lavorare con questa gente”, ha poi concluso il tecnico giallorosso.