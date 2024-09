Roma-Udinese, Runjaic: “Concentrati sulla nostra partita, alla classifica non ci pensiamo”

Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A contro la Roma: “Siamo contenti del primo posto e di regalare un momento felice ai tifosi che hanno sofferto in passato, ma non pensiamo alla classifica bensì alla gara. Non ci deve interessare quello che succede a Roma; andremo là per fare la nostra partita“.

“La Roma ha tanti giocatori di talento e se giocheremo come nel primo tempo contro il Parma c’è il rischio che le cose vadano male. Sarà fondamentale giocare in modo coraggioso e avere in mano il pallino del gioco – ha proseguito – In spogliatoio non abbiamo parlato del primo posto perché ci sono ancora tante partite da giocare. Vogliamo viaggiare sulle ali dell’entusiasmo e mantenere determinati principi a prescindere dai fattori esterni“. Runjaic ha poi aggiunto: “La Roma giocherà con energia e ci metterà pressione. Non so però se Juric giocherà uomo su uomo o con altre varianti. Ci concentriamo pertanto sul lavoro quotidiano e sulla nostra partita. Sono felice di vedere Roma, non ci ero mai stato nemmeno da turista“.

Infine, sui singoli: “Abbiamo tante opzioni e ho grande fiducia nei ragazzi, anche chi è subentrato dalla panchina. Zarraga sta crescendo, Davis idem, ma tutti i giocatori hanno dato il loro contributo da quando sono qui. Giannetti? Sta meglio rispetto a Parma, ma ancora non è al 100%. Ehizibue giocherà titolare: corre molto sulla fascia, avanti e indietro, e si impegna tanto. Brenner sta giocando bene, tuttavia il cammino è lungo. Il merito però non è solo mio, ma anche dei miei collaboratori che in ogni allenamento parlano con i ragazzi“.