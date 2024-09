Roma-Udinese, Mancini in campo con le cuffie: ma contestazione non c’entra (FOTO)

Pomeriggio surreale allo stadio Olimpico. Poco prima di Roma-Udinese, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2024/2025, scoppia la contestazione dopo l’esonero di Daniele De Rossi, e nel giorno delle dimissioni della Ceo Lina Souloukou, con i gruppi organizzati romanisti che sciopereranno dal tifo per la prima mezz’ora della partita. Il resto dello stadio è invece pieno e la contestazione è proseguita anche dentro l’impianto con la pioggia di fischi per la Roma prima all’ingresso in campo per il riscaldamento e poi durante la lettura delle formazioni. Applauditi solo Pisilli, Dybala ed El Shaarawy. I fischi più forti sono arrivati per il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini.

All’ingresso in campo delle due squadre un altro colpo di scena: Gianluca Mancini, uno dei senatori della squadra, è sceso in campo con le cuffie, ma non c’entra niente con la contestazione. Infatti anche la bimba, probabilmente sordomuta, indossava le cuffie. Un grande gesto da sottolineare.