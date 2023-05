Roma, Tiago Pinto su Dybala: “L’obiettivo è arrivare in buone condizioni alla finale”

Paulo Dybala non è neanche in panchina nel match che la Roma giocherà tra pochi minuti contro la Salernitana sul manto erboso dell’Olimpico. Le motivazioni le spiega Tiago Pinto nel pre-partita durante un’intervista a Dazn: “Come tutti avete visto quella a Bergamo è stata una botta incredibile che ha preso. Ora sta recuperando, ma abbiamo come obiettivo quello di arrivare tutti in buone condizioni alla finale. Non si sentiva al 100% e abbiamo deciso così, tutti insieme: Paulo, mister, e lo staff medico per arrivare al termine della stagione”.