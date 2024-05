Roma: squadra a lavoro in vista della Juventus

La sconfitta contro il Bayer Leverkusen, nella gara di andata della semifinale di Europa League, ha complicato il cammino europeo della Roma. Non c’è però tempo per rimuginare su quello che poteva essere, perché domenica torna il campionato con la sfida alla Juventus. Restano solo quattro partite alla fine della stagione e i giallorossi dovranno portare a casa più punti possibili – per sperare di conquistare un posto nella prossima Champions League -, e per questo sono tornati subito a lavoro; seduta di scarico per i calciatori scesi in campo contro i tedeschi, mentre tutti gli altri hanno effettuato l’allenamento in gruppo. Tanti i giocatori che avrebbero bisogno di un turno di riposo, a cominciare da Gianluca Mancini; starà a Daniele De Rossi, che parlerà in conferenza stampa domanim sabato alle 10:30, fare maggiore chiarezza sulla formazione che scenderà in campo contro i bianconeri.