Roma, spuntano i nomi di Renato Sanches e Rui Silva

Dopo essersi dedicato alle cessioni negli ultimi giorni di giugno, in modo da effettuare le plusvalenze necessarie entro il 30, Thiago Pinto inizia a concentrarsi sul mercato in entrata della Roma. Due i nomi caldi in merito alle possibili entrate. Per la stampa francese è tornato di moda, per il centrocampo, il nome di Renato Sanches, di proprietà del Psg e fuori dal progetto tecnico dei parigini. Per “Mundo Deportivo”, invece, la Roma è interessata al portiere Rui Silva, in uscita dal Betis Siviglia.