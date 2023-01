Roma: solo una botta al ginocchio per Zaniolo, crampi per Dybala

Ottime notizie per la Roma di Mourinho, con riferimento alle condizioni fisiche di Zaniolo e Dybala dopo la fine del match contro il Bologna. I due calciatori infatti sono usciti anzitempo da campo, senza però nessun tipo di infortunio grave. Per Zaniolo infatti si tratta solo di una botta al ginocchio, dopo un duro scontro sul terreno di gioco dell’Olimpico. Paulo Dybala invece ha lasciato il campo in anticipo solo per via dei crampi, quindi anche per l’argentino nessun problema fisico rilevante.