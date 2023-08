Roma, Sky: “L’Al Ahli tratta Ibanez. La richiesta è vicina ai 35 milioni”

L’Al Ahli insiste per Roger Ibanez, difensore in uscita dalla Roma. Il centrale brasiliano – che di fatto i giallorossi hanno già sostituito con Ndicka – si avvicina alla destinazione saudita, dopo che l’offerta del Nottingham Forrest non è stata ritenuta all’altezza dal club capitolino. La Roma, come riporta Gianluca Di Marzio di Sky, nella somma tra base fissa, bonus e percentuale sulla futura rivendita vorrebbe arrivare vicino a quota 35 milioni di incasso. Filtra fiducia da Trigoria sulla definizione dell’affare. Secondo Fabrizio Romano, le visite mediche del giocatore (che ha l’accordo con l’Al Ahli) potrebbero avere luogo a Parigi. L’Al Ahli è una delle squadre più attive sul mercato: ha acquistato Mahrez (Manchester City), Saint-Maximin (Newcastle), Mendy (Chelsea) e Firmino (Liverpool). L’allenatore è Mathias Jaissle, che ha affrontato pochi mesi fa proprio la Roma di Ibanez sulla panchina del Salisburgo.