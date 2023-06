Roma senza Mourinho nell’Olimpico sold out, lo Spezia si affida a Nzola

Senza Josè Mourinho (squalificato) in panchina, la Roma chiude la sua stagione in un Olimpico interamente sold out. La ferita per la finale di Budapest persa col Siviglia fa ancora male in casa giallorossa, ma per Pellegrini e compagni c’è un ultimo appuntamento da affrontare per blindare l’Europa League e dare un indirizzo più preciso ad un futuro legato alle mosse di Mourinho. Di fronte c’è lo Spezia che invece è chiamato ad un testa a testa a distanza contro il Verona, impegnato a San Siro contro il Milan. Le due squadre sono terzultime a pari punti e se il campionato si chiudesse così, il verdetto sarebbe rimandato allo spareggio. L’ex di turno Shomurodov parte dalla panchina e lascia la scena a Nzola, uno che nelle ultime settimane è stato spesso accostato ai giallorossi ma che non trova il gol dall’8 aprile. La Roma però non fa sconti, anche perché gli uomini di Mourinho hanno ancora ambizioni di classifica. A prescindere dall’obiettivo Europa League, infatti, i giallorossi devono invertire un trend negativo: nessun successo nelle ultime sette partite di campionato (4N, 3P) e nel periodo, dalla 31esima giornata, solo la Sampdoria (tre) ha ottenuto meno punti.

Rui Patricio agirà tra i pali, con Mancini, Cristante e Ibanez. Celik e Zalewski sono pronti ad agire sulle fasce, mentre Cristante e Bove saranno i prescelti a centrocampo. Spazio a Dybala, Pellegrini e Belotti in attacco. Solo panchina per Abraham e Wijnaldum, con quest’ultimo che è forse l’unico della rosa che potrebbe essere fischiato. I tifosi gli rimproverano un ingresso in campo poco deciso e il futuro dell’olandese sembra lontano da Roma. Al suo posto arriverà Houssem Aouar, in scadenza col Lione. L’algerino deve rilanciarsi dopo due anni al di sotto di quelle aspettative che aveva contribuito a creare nei primi anni di carriera. È lui lo squillo inaugurale dell’estate della Roma in vista del futuro. E i tifosi rispondono: già 30.000 abbonamenti tra conferme e nuove tessere. Se Josè Mourinho ci sarà, è ancora tutto da vedere. L’ambiente che il portoghese ha contribuito a modellare invece è già presente.