Roma, Saud Abdulhamid: “Mancini mi ha consigliato i giallorossi. Maicon il mio idolo”

“Ringrazio il club, la famiglia Friedkin e i tifosi per la fiducia che mi hanno dimostrato e per avermi dato questa opportunità”. Lo ha detto Saud Abdulhamid ai media ufficiali della Roma, il suo nuovo club. Il terzino – primo saudita della storia della Serie A – ha vinto il campionato saudita da protagonista con l’Al-Hilal, contribuendo con 3 reti segnate e 5 assist forniti. “La Roma – ha aggiunto Abdulhamid – è un grandissimo club, ho ricevuto questa offerta e non potevo rifiutare un club così importante. La serie A è un grande cambiamento per me, sia come calciatore che come persona, un grande successo personale, se Dio vorrà renderò orgoglioso tutto il popolo saudita”.

Poi su Roberto Mancini, suo Ct in Nazionale: “Il mister è un grande allenatore, mi ha consigliato di scegliere la Roma. Le mie caratteristiche sono la velocità, mi piace giocare su tutta la fascia destra, mi piace lottare con il cuore su ogni pallone e non mollare mai”. Abdulhamid ha anche parlato di De Rossi: “E’ una leggenda del club, ho parlato un po’ con lui, mi ha spiegato che lavoro mi aspetta”. Sull’idolo calcistico “ce ne sono tanti, ma scelgo Maicon, è una vera leggenda e ha giocato qui”. Infine, un messaggio per i tifosi: “Non vedo l’ora di incontrarli, forza Roma”.