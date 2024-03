Roma-Sassuolo, Pellegrini: “De Rossi un punto di riferimento: me lo godo come tecnico”

“Siamo una squadra che vuole migliorarsi ed essere là in alto. A Firenze era importante pareggiare e non perdere. Oggi abbiamo fatto il nostro e abbiamo portato a casa tre punti importanti. Con De Rossi c’è tanta stima, lui è sempre stato un punto di riferimento per me. Ho avuto la fortuna di averlo come compagno e ora come allenatore. È giusto che io me lo goda come tecnico e che anche lui si goda me. Ora sono sempre al centro del gioco, ho bisogno di sentirmi libero in mezzo al campo. Questo è quello che mi è mancato nell’ultimo anno e mezzo, ma sono contento di averlo ritrovato per me stesso e per tutto il popolo giallorosso”. A dirlo è il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-0 ottenuta contro il Sassuolo. “Europa League? Arrivati a questo punto le squadre sono tutte forti. C’erano queste squadre, potevamo capitare il Milan come un’altra. Al momento giusto prepareremo la partita al meglio per cercare di passare il turno, anche se sappiamo che il Milan è forte”, aggiunge.