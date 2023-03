Roma-Sassuolo, Dionisi: “Siamo cresciuti come spirito di squadra, vincere qui non era semplice”

“I ragazzi sono stati bravi ed efficaci. Non era semplice in un ambiente importante contro una squadra forte. Il Sassuolo non aveva mai vinto a Roma contro i giallorossi, stiamo facendo qualcosa di straordinario, ma c’è un po’ di rammarico per il gol subito nel finale”. Lo ha detto a Dazn il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi dopo la vittoria per 4-3 sul campo della Roma. “Se oggi siamo questi, è per il percorso che abbiamo fatto – aggiunge –. Siamo cresciuti come spirito di squadra. Nel secondo tempo potevamo fare meglio, ma non era facile. Dopo ogni passaggio indietro, la Roma si risistemava. Serve coraggio. Anche il campo non ha aiutato, i gol di pregevole fattura sono merito dei ragazzi”.

Terza vittoria consecutiva per i neroverdi: “La squadra non ha mai smesso di lavorare, si è compattata. Venerdì giochiamo con lo Spezia e sarebbe un peccato chiudere male questo trend di partite. Non è semplice gestire i momenti, ora ho anche possibilità di scegliere rispetto ad altre fasi della stagione. È più semplice per la squadra e c’è più sicurezza nelle giocate”. Due gol e un assist per Laurientè: “Sta migliorando, sta imparando la lingua e inserendosi tatticamente. Nell’1 contro 1 è veramente importante, ricorda Boga ma rispetto a lui ha una conclusione più efficace. Può diventare ancora più forte se trova continuità dentro la gara”, conclude Dionisi.