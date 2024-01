Roma, Repubblica: “Mourinho a rischio esonero contro il Milan”

Dan e Ryan Friedkin vogliono una reazione immediata dalla Roma e da Josè Mourinho. Come riporta Repubblica, la sconfitta nel derby ha lasciato strascichi e i proprietari giallorossi sono furibondi dopo la brutta prova nella stracittadina contro la Lazio. Adesso lo Special One è sotto osservazione e il calendario non lo aiuta, visto che domenica sera la Roma sarà attesa dalla difficile trasferta di San Siro contro il Milan. Secondo Repubblica, per la società è arrivato il tempo delle valutazioni in corso. Tradotto: un’eventuale figuraccia anche contro i rossoneri farebbe tremare la panchina del portoghese. Il rischio esonero, forse per la prima volta in queste tre stagioni, è concreto.