Roma, Renato Sanches ko: lesione di primo grado alla coscia destra

Non c’è pace per Renato Sanches. Il centrocampista della Roma, uscito al 28′ nella sfida di Europa League contro lo Sheriff, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado alla coscia destra. Il portoghese, dunque, sarà costretto a restare fuori per almeno due settimane, saltando così i prossimi impegni dei giallorossi. Il calciatore verrà valutato giorno per giorno, ma non è da escludere che possa tornare in campo direttamente dopo la sosta.