Calendario Mondiali canoa slalom Lee Valley 2023: programma, orari e tv

Il calendario completo dei Mondiali di canoa slalom 2023, in programma a Lee Valley (Gran Bretagna) da martedì 19 a domenica 24 settembre: ecco tutte le informazioni per seguire la manifestazione. Grande attesa per la rassegna iridata che, oltre alle medaglie, mette in palio anche tanti pass olimpici per Parigi 2024. Al via anche 13 azzurri, pronti a dare il massimo per portare in alto il Tricolore. L’intero evento sarà visibile in diretta streaming su Recast Tv, mentre il kayak cross e tutte le semifinali e le finali godranno anche della copertura televisiva su Rai Sport + HD (visibile anche in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con cronache e risultati per non perdersi davvero nulla. Di seguito, quali sono le carte olimpiche in palio ed il programma dettagliato con date e orari delle gare dei Mondiali di canoa slalom di Lee Valley 2023.

LE CARTE OLIMPICHE IN PALIO – Questi Mondiali assegneranno pass olimpici ai migliori 15 atleti per genere nel K1 e ai migliori 12 per genere nel C1. Si tratta di quote nazione, assegnate quindi al paese dell’atleta che conquista la carta e non direttamente all’atleta. Da sottolineare che ogni paese può conquistare solamente una quota per evento ed ogni atleta può conquistare una sola quota complessiva (con il C1 che prevale sul K1). Quindi se lo stesso atleta si classifica tra i migliori sia nel C1 che nel K1, la quota olimpica verrà assegnata solo nel C1. Sarà dunque importante anche il piazzamento nelle semifinali, poiché è possibile si debba scorrere la classifica per assegnare tutte le quote a disposizione rispettando questi criteri.

CANOA SLALOM, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Calendario Mondiali canoa slalom 2023

(in grassetto le gare che assegnano le medaglie)

MARTEDI’ 19 SETTEMBRE

10.30 C1 femminile a squadre – Finale

11.00 C1 maschile a squadre – Finale

11.40 K1 femminile a squadre – Finale

12.40 K1 maschile a squadre – Finale

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE

10.30 Batterie C1 femminile – Prima run

11.35 Batterie C1 maschile – Prima run

14.00 Batterie C1 femminile – Seconda run

14.45 Batterie C1 maschile – Seconda run

GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE

9.00 Batterie K1 femminile – Prima run

10.25 Batterie K1 maschile – Prima run

13.30 Batterie K1 femminile – Seconda run

14.35 Batterie K1 maschile – Seconda run

VENERDI’ 22 SETTEMBRE

10.00 Semifinali C1 femminile

11.05 Semifinali C1 maschile

13.35 Finale C1 femminile

14.10 Finale C1 maschile

SABATO 23 SETTEMBRE

10.00 Semifinali K1 femminile

11.05 Semifinali K1 maschile

13.35 Finale K1 femminile

14.10 Finale K1 maschile

DOMENICA 24 SETTEMBRE

9.00 Kayak cross femminile – Time trial

10.00 Kayak cross maschile – Time trial

11.55 Kayak cross femminile – Batterie

12.20 Kayak cross maschile – Batterie

13.35 Kayak cross femminile – Quarti di finale

13.50 Kayak cross maschile – Quarti di finale

14.10 Kayak cross femminile – Semifinali

14.20 Kayak cross maschile – Semifinali

14.30 Kayak cross femminile – Finale

14.35 Kayak cross maschile – Finale