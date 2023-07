Roma, prosegue la preparazione in Portogallo tra campo e relax

La Roma continua a programmare la propria stagione allenandosi ad Albufeira, quartier generale della squadra giallorossa in questa tournée nella terra dello Special One. In mattinata, infatti, gli uomini di Mourinho si sono allenati allo stadio comunale di Albufeira dove dal 23 luglio hanno iniziato la seconda fase del precampionato mentre nel pomeriggio il tecnico ha concesso una mezza giornata di relax. Ad approfittarne Matic, Smalling, Svilar, Ibanez, Rui Patricio, Llorente e Dybala che si sono concessi una gita in barca, come certificato da un selfie di gruppo del centrocampista. L’occasione per fare gruppo e cementare lo spirito di squadra prima di riprendere a correre e sudare sotto il sole portoghese: domani, infatti, è prevista un’altra seduta per i giallorossi che il 26 alle ore 21 affronteranno il Braga per il primo test in terra lusitana.