Lazio, scarico al mattino: Sarri concede un pomeriggio di riposo

Dopo la vittoria per 4-0 contro la Triestina, la Lazio è tornata a sudare al centro sportivo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Una seduta di scarico quella dei biancocelesti, utile soprattutto per smaltire la fatica del terzo match di questo precampionato e testare la condizione della truppa guidato da Maurizio Sarri. Corsetta blanda e lavoro principalmente atletico per il gruppo, al quale non hanno partecipato Hysaj, Akpa Akpro e Romagnoli; nessuno di loro, però, desta particolare preoccupazione. Chiusura leggermente anticipata, invece, per Lazzari che si è sottoposto a una seduta fisioterapica. Nel pomeriggio, invece, Sarri ha concesso una mezza giornata di riposo con l’appuntamento fissato per domani quando sarà già vigilia della quarta amichevole, quella contro l’NK Bravo, squadra della massima divisione slovena, che si giocherà mercoledì 26 luglio alle 18.