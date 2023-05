Roma, Pinto: “Sorpreso dalle dichiarazioni dei giocatori del Leverkusen, mancato il rispetto”

Tiago Pinto, general manager della Roma, è tornato sulle dichiarazioni dei giocatori del Leverkusen: “Sono rimasto sorpreso dalle dichiarazione dei giocatori del Leverkusen. Intanto a Budapest ci andiamo noi. E’ mancato il rispetto per la Roma che negli ultimi sei anni ha fatto quattro semifinali ed è la 10ª squadra nel ranking UEFA. Quindi merita rispetto. Anche Mourinho merita rispetto. Ha vinto 6 titoli in carriera, 8 finali europee. Abbiamo fatto un percorso in questi due anni in Europa arrivando due volte in finale pur trovando molte difficoltà e mi sembra un po’ troppo quello che si è detto. Per quel che mi riguarda siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto.