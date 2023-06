Roma, Pinto: “Futuro di Mourinho? Il futuro è la partita di stasera”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Spezia, Tiago Pinto ha così parlato del futuro della sua squadra e di José Mourinho. “Abbiamo giocato tantissimo in questa stagione, siamo stanchi: questa partità è, però, importante perché vogliamo essere più in alto possibile in classifica e perché vogliamo ringraziare i tifosi, che ci hanno mostrato tanto amore. Futuro di Mourinho? Il futuro suo e nostro è la partita di stasera, ci sarà tempo per ulteriori valutazioni. Nel nostro percorso non sono fondamentali i risultati, ma la crescita del gruppo e il lavoro svolto nel quotidiano. Mio futuro? Ancora più facile: si gioca stasera, poi a giugno mi occuperò delle pratiche per il Fair Play Finanziario”, sono state le parole di Pinto.