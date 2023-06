Basket A2 playoff, Forlì va sul 2-0 con Udine: rotondo 83-58 in gara -2

Se Gara 1 era stata sul filo dell’equilibrio fino alla fine, Gara 2 fra Forlì ed Udine ha mantenuto l’equilibrio fino a metà del secondo quarto. Poi Forlì ha preso le distanze che via via sono andate sempre ad allargarsi. Primo quarto in perfetta parità con Udine che approccia bene con il solito Esposito e con un buon inizio di Gentile. Forlì risponde punto su punto con i canestri di Sanford e Valentini. Nel secondo quarto si decide la partita: quando Valentini, Benedetti e Radjonic iniziano a mettere la palla in canestro e portare Forlì a più dieci all’intervallo. Il riposo non porta i frutti per Udine che esce dagli spogliatoio dopo la pausa con un atteggiamento troppo timido. Forlì prende il sopravvento con un super Radjonic che infila triple a profusione. Anche Cinciarini contribuisce alla festa con il terzo quarto che passa in rassegna sul più 20. Il quarto quarto serve a Forlì per allungare ancora di più il distacco che finisce per essere di più 25. Forlì sale 2-0 nella serie e vede la finale per la promozione.