Roma, parla l’avvocato di Serra: “Adesso stretta di mano con Mourinho”

L’avvocato Gabriele Bordoni, difensore dell’arbitro Marco Serra, ha così commentato la dichiarazione di improcedibilità, per sopraggiunta scadenza dei termini, del deferimento scattato dopo la lite con José Mourinho. “L’epilogo è l’unico che si poteva attendere, nel rispetto delle norme sportive, e ne sono soddisfatto. Sullo sfondo – ha dichiarato l’avvocato – resta il dispiacere per un’azione disciplinare attivata senza prospettive verso una persona educata che aveva teso la mano all’allenatore della Roma. Magari i due protagonisti, ora che la vertenza è definita, potranno incontrarsi per quella famosa stretta di mano, come si conviene fra professionisti e uomini di sport”.