La Roma pareggia 1-1 contro l’Olympiacos: tabellino e chi ha segnato i gol

La Roma pareggia 1-1 contro l’Olympiacos al Manlio Scopigno di Rieti. Non basta un rigore di Lorenzo Pellegrini agli uomini di Daniele De Rossi per trovare la vittoria nella prima uscita davanti ai propri tifosi. Un penalty di Rodinei fissa il punteggio sul definitivo 1-1.

Presenti i nuovi acquisti Le Fée, Soulé, Ryan, Dahl, Sangaré e Dovbyk, ma solo i primi due partono titolari. Voglia di fare e qualche bella giocata per l’argentino che nel primo tempo si mette in mostra con un bel colpo di tacco per la sovrapposizione di Celik, il cui cross però non trova deviazioni in rete dei compagni. Al 17′ la Roma sblocca il risultato. Angelino penetra centralmente e serve Abraham che anticipa Ortega e cade in area. Per l’arbitro Feliciani è rigore e dagli undici metri Pellegrini non sbaglia, nonostante il tocco del portiere Tzolakis. Al 22′ però l’Olympiacos risponde con la stessa moneta. Celik sbaglia in fase d’uscita e in recupero commette fallo su Velde. Il rigore è affidato a Rodinei che batte Svilar.

Nel secondo tempo c’è spazio anche per l’altro nuovo acquisto, Artem Dovbyk, che però non ha i palloni per incidere. Anzi al 54′ è sfortunato e devia involontariamente un tiro di Dybala in area. I ritmi si abbassano e al 74′ serve un miracolo di Svilar per proteggere il risultato. Sugli sviluppi di un cross dalla destra, Velde in tuffo di testa indirizza il pallone verso la porta ma il portiere serbo in controtempo con la punta delle dita riesce a deviare la sfera sulla traversa. Nel finale c’è spazio anche per l’altro volto nuovi, Samuel Dahl. Il risultato però non cambia più. Prima della tournée inglese, la Roma raccoglie solo un pareggio a Rieti. Peraltro la Roma viaggerà senza Dovbyk e Shomurodov, che dovranno attendere il visto dalle rispettive ambasciate: i due attaccanti raggiungeranno la squadra in Inghilterra.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik (46′ Sangaré), Mancini (46′ Smalling), Ndicka (69′ Kumbulla), Angelino (82′ Dahl); Le Fée (82′ Graziani), Cristante (46′ Bove); Pellegrini (46′ Dybala); Soulé (69′ Pisilli), Abraham (46′ Dovbyk), Zalewski (46′ El Shaarawy)

In panchina: Ryan, Marin, Joao Costa, Darboe, Nardin, Solbakken.

Allenatore: Daniele De Rossi

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Biancone, Pirola (75′ Retsos), Ortega; Richardos, Bakoulas (87′ Masouras); Mas Jaume, Chiquinho, Velde; Kostoulas

In panchina: Paschalakis, Anagnostopoulos, Mouzakitis, Koutsidis, Apostolopoulos, Papajanellos, Abbey, Costinha, Batalha, Yaremchuk.

Allenatore: José Luis Mendilibar

Arbitro: Ermanno Feliciani

RETI: 17′ rig. Pellegrini, 22′ rig. Rodinei