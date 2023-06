Roma, N’dicka a Ciampino alle 11:45: firma fino al 2027

Dopo Houssem Aouar arriva anche Evan N’Dicka a Trigoria. Il difensore ex Eintracht di Francoforte è in viaggio verso la Capitale e l’accordo con la Roma è chiuso. Il centrale sarà a Ciampino alle 11:45. Arriva in giallorosso da parametro zero e firmerà un contratto almeno fino al 2027 a circa 3 milioni netti a stagione. Previste le visite mediche e la visita all’archivio ufficiale del club giallorosso. Bruciata così la concorrenza del Milan, che nell’ultima settimana aveva provato ad inserirsi.