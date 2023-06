Monza, il Corriere dello Sport: “Il club sarà ceduto a Marinakis”

Secondo il Corriere dello Sport, il Monza sarà ceduto al magnate greco Evangelos Marinakis. “L’ultimo assist di Silvio Berlusconi“, scrive il quotidiano. La trattativa, avviata da qualche mese, dovrebbe essere stata già chiusa nei giorni scorsi. L’armatore ed editore greco – che, come spiega il Corriere dello Sport, possiede una delle flotte mercantili più grandi del mondo – ha 55 anni ed è già proprietario dell’Olympiacos in Grecia e del Nottingham Forest in Inghilterra. Marinakis ha già lavorato con François Modesto, che l’anno scorso è diventato il nuovo direttore dell’area tecnica del Monza.