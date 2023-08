Roma, Mourinho ‘ufficializza’ Ibanez all’Al Ahli: “Goditi l’Arabia Saudita” (FOTO)

Il difensore della Roma Roger Ibanez è pronto ad iniziare la sua avventura con la maglia dell’Al Ahli. Manca l’annuncio dei due club, ma è arrivato quello di Josè Mourinho che sui canali social ha salutato uno dei suoi fedelissimi: “Sii felice ‘Garoto’. So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglietta. Ora potrai pagare una cena decente a me e al mio staff. Goditi l’Arabia Saudita”, ha scritto il tecnico portoghese, allegando una foto con Ibanez e una delle sue maglie. Lo Special One poi rivolge anche una battuta ai tifosi: “Scommetto che quando avete visto la foto, avete pensato fosse un nuovo giocatore”.

