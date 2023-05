Roma, Mourinho salterà per squalifica l’ultima gara con lo Spezia

Josè Mourinho salterà per squalifica l’ultima partita di campionato della sua Roma contro lo Spezia. L’allenatore portoghese, diffidato, è stato ammonito durante un momento di nervosismo tra le due panchine dopo un contatto tra Missori e un avversario. Niente rigore per i viola, ma è scattato il giallo per Mourinho che sarà quindi assente all’ultimo appuntamento stagionale, in programma solo quattro giorni dopo la finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest.