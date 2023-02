Roma, Mourinho ritrova Spinazzola e Karsdorp in gruppo

Buone notizie per Josè Mourinho, che ha ritrovato in gruppo in occasione dell’allenamento odierno Leonardo Spinazzola dopo l’infortunio. Sul campo si è rivisto anche Rick Karsdorp e il tecnico potrebbe convocare entrambi per il match di giovedì contro il Salisburgo in Europa League. Rientegrato in rosa dopo i dissidi di novembre, Karsdorp potrà avere l’occasione di rendersi utile alla squadra giallorossa, seppur avrà prima bisogno di ritrovare la miglior condizione e il ritmo gara.