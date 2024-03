Roma, Mourinho polemico: “Quello che dice il signor Tiago Pinto non mi interessa”

Photo LiveMedia/Marco Iacobucci Rome, Italy, November 05, 2023, Italian soccer Serie A match AS Roma vs US Lecce Image shows: Rome, Italy 06.11.2023: Jose Mourinho coach of Roma during the Italy Serie A TIM 2023-2024 football match day 11, AS Roma vs US Lecce at Olympic Stadium in Rome. LiveMedia - World Copyright

Josè Mourinho rompe il silenzio sul suo esonero alla Roma. E lo fa in modo polemico, all’indomani dell’intervista rilasciata da Tiago Pinto a Sky. Lo Special One è ospite a Portimao e sventolerà la bandiera a scacchi del Gran Premio del Portogallo. Dopo aver visitato i box dei team e salutato Pecco Bagnaia, l’ex allenatore di Inter e Roma ha rilasciato una breve intervista a Sport TV: “La mia partenza dalla Roma? Non è niente di difficile. È difficile capire come un allenatore che raggiunge due finali europee di fila venga esonerato… Questa è l’unica cosa strana”, le parole riportate da A Bola. E c’è spazio per una frecciata a Tiago Pinto: “Le interviste al signor Pinto, sinceramente, non perdo un secondo né a leggerle né ad ascoltarle, non mi interessano per niente. Possibilità di lavorare insieme? No, assolutamente no. Non è possibile”. E sul suo futuro: “Ora sono libero, ma in estate voglio allenare. Anche in Portogallo va bene”.