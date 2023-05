Roma, Mourinho deferito dalla Procura Figc per le frasi contro Chiffi a Monza

La Procura Figc ha deciso di deferire José Mourinho per le sue dichiarazioni nei confronti dell’arbitro Daniele Chiffi di Padova, ritenute altamente lesive della sua reputazione. Il procuratore Chiné ha raccolto le testimonianze degli ispettori federali nel corso di Monza-Roma, dove lo Special One ammise spontaneamente di aver dialogato con il fischietto veneto portando con sé un microfono per registrare tutti i dialoghi, inoltre definì l’arbitro Chiffi “il più scarso mai incontrato nella mia carriera”. Il tecnico portoghese potrebbe decidere di patteggiare.