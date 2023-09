Roma, Mourinho concede tre giorni di riposo: da valutare Aouar

La sconfitta con il Milan, la seconda in tre giornate, ha lasciato il segno in casa Roma. Proprio per cercare di smaltire le scorie, e approfittando anche della pausa per le nazionali, Mourinho ha deciso di lasciare tre giorni di riposo ai suoi ragazzi che torneranno a Trigoria martedì mattina alle ore 10. Saranno sicuramente assenti Spinazzola, Mancini, Cristante e Pellegrini, convocati dal neo CT dell’Italia Luciano Spalletti, che si aggiungono agli altri nazionali convocati come Lukaku, ad esempio, chiamato dal Belgio, Rui Patricio dal Portogallo o Zalewski con la Polonia, mentre Dybala rimarrà a Roma per recuperare pienamente dall’infortunio rimediato contro il Verona. Da valutare, invece, Houssem Aouar, uscito contro il Milan per un problema muscolare al flessore della coscia sinistra con l’ex Lione che verrà sottoposto agli esami del caso per capire l’entità del suo infortunio.