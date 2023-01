Roma, Morace: “Zaniolo ha sopravvalutato se stesso. Anche Mourinho ha sbagliato”

“Quello che è successo con gli ultras o pseudo-ultras sotto casa del giocatore è molto grave – ha detto Morace – Cosa consiglierei a Nicolò? Per me le parti dovrebbero sedersi attorno a un tavolo e ricominciare a parlare. Il giocatore le qualità ce l’ha, ma non riesce a esprimerle, e quindi è come non averle. La situazione è compromessa, ma non vorrei vedere Zaniolo esplodere in un campionato straniero, quello sarebbe il vero fallimento”.