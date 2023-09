Roma-Milan, scontro tra Mourinho e Pioli: “Torna nella tua area tecnica”

Elettricità in panchina tra José Mourinho e Stefano Pioli durante Roma-Milan. Visibilmente contrariato per le decisioni arbitrali, in particolare il rigore col Var per il contatto tra Loftus-Cheek e Rui Patricio, lo Special One ha anche innescato un duello verbale col collega rossonero, che era uscito dall’area tecnica per un misto tra proteste e indicazioni ai suoi, ricevendo dal portoghese l’invito a rientrare all’interno della linea tratteggiata. Lo ha riportato Dazn.