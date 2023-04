Roma-Milan, rivedi la conferenza stampa di Pioli (VIDEO)

di Redazione 17

“La Roma è una squadra forte, soprattutto all’Olimpico. Dobbiamo prepararla con lo spirito necessario per affrontare partite del genere. Vale tanto, in queste sette gare abbiamo tre scontri diretti. Più riusciamo a fare punti, più abbiamo possibilità per i primi quattro posti. Giroud? Sta bene, aveva bisogno di giorni di riposo e scarico. Dobbiamo stare attenti ai punti forti della Roma, come le palle inattive. Abbiamo rivisto la partita dell’andata e li conosciamo. Dobbiamo stare attenti su ciò su cui la Roma è forte, come le palle inattive: il 40% dei gol nascono da lì”. Sono solo alcune delle parole del tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa in vista della trasferta contro i giallorossi. Di seguito, ecco le parole del tecnico con il video della conferenza integrale.