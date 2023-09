Roma-Milan, Mourinho: “Lukaku non ha allenamenti sulle gambe, vedremo se ci potrà aiutare a gara in corso”

Jose Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn delle condizioni di Lukaku, appena presentato all’Olimpico, nel prepartita della sfida contro il Milan: “L’ultima partita di Lukaku è stata a inizio giugno con la nazionale. Non si è mai allenato con la squadra e neanche con il pallone. Ha svolto un allenamento individuale con grande professionalità. Non ha preparazione ma abbiamo bisogno di lui. Vedremo se ci potrà aiutare a gara in corso. Dobbiamo farlo salire di condizione partita dopo partita. Per noi è molto importante, lo conosco bene e so che gli serve fiducia per dare il meglio”.