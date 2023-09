Premier League 2023/2024: il Luton resta a secco, colpo West Ham e vetta della classifica

di Giorgio Billone 84

Il Luton resta a secco con quattro sconfitte in altrettante partite e il West Ham vola in testa alla classifica, almeno provvisoriamente. E’ questo il riassunto in estrema sintesi dell’anticipo della quarta giornata di Premier League 2023/2024, dove nell’affascinante location di Kenilworth Road la neopromossa deve arrendersi a una formazione decisamente più forte. Nel primo tempo i londinesi passano in vantaggio grazie al gol di Bowen su assist di Paquetà, quindi a inizio ripresa c’è anche la rete annullata a Emerson Palmieri per fuorigioco. All’85’ Zouma in propulsione offensiva sembra chiuderla, Andersen la riapre nel recupero ma nonostante una bella ed encomiabile reazione per la piccola matricola di questa edizione della massima serie inglese la realtà dice zero punti e ultimo posto, mentre gli Hammers almeno per una notte si ritrovano da soli in vetta al campionato con dieci punti.