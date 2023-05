Roma, Matic: “Qui sono felice, abbiamo i tifosi migliori d’Italia”

“Mi diverto molto qui. Mi piace il club, sono molto felice. Giochiamo un buon calcio. Stiamo lottando per le prime quattro posizioni in campionato e siamo anche in semifinale di Europa League, quindi non vedo l’ora che arrivi la fine della stagione e vedremo cosa succederà”. Lo ha detto Nemanja Matic, centrocampista della Roma, a Sky Sport Uk sul momento che sta vivendo nella Capitale. Sull’importanza che avrebbe una vittoria dell’Europa League, l’ex United (a secco di trionfi a livello continentale) ha aggiunto: “Penso che sarebbe qualcosa di straordinario e faremo tutti del nostro meglio per raggiungere questo obiettivo, perché abbiamo i migliori tifosi in Italia e se lo meritano”. Poi un commento sui singoli come Smalling e Abraham. E se per Chris dice di esser “sorpreso che non venga chiamato dall’Inghilterra”, le parole per il centravanti sono da incoraggiamento dopo il gol al Milan:“È un giocatore giovane che sta ancora migliorando – ha spiegato Matic – Non segna come ha fatto lo scorso anno, ma nell’ultimo mese tutto può cambiare. Ora abbiamo le partite più importanti della stagione e deve solo crederci, continuare a lavorare e i gol arriveranno”. A novembre Matic aveva rivelato l’intenzione di diventare allenatore dopo la carriera da calciatore. Il centrocampista non ha cambiato idea: “Penso di avere ancora un paio d’anni nelle gambe, poi farò l’allenatore in Premier League, sto già prendendo il patentino”.