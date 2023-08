Roma, Mancini: “Ora Ibanez non c’è più, bisogna fare un passo avanti”

“E’ un inizio difficile, qui abbiamo faticato ed è chiaro che dopo due giornate la Roma con un punto non si può vedere. Caldo? Sì ma non deve essere certo un alibi anche perchè c’era anche per gli avversari”. Lo ha detto il difensore della Roma, Gianluca Mancini dopo la sconfitta dei giallorossi a Verona contro l’Hellas. “Se si sente la mancanza di Ibanez? – dice ancora il difensore dei giallorossi – E’ un giocatore che voi molto spesso in passato avete criticato, ora non c’è più e bisogna semplicemente fare un passo avanti”. Intanto si è appreso che Dybala ha chiesto il cambio per il solito problema all’adduttore destro di cui soffre da tempo. Nei prossimi giorni verrà sottoposto a controlli e si spera di recuperarlo per il big match di venerdì prossimo contro il Milan. Domani è prevista la ripresa degli allenamenti a Trigoria.