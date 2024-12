“È sempre bello fare gol davanti ai nostri tifosi, abbiamo vissuto momenti difficili, ma loro sono sempre lì a darci quel qualcosa in più. L’esultanza? Mi sono battuto la mano sul cuore perché i tifosi sono il cuore della Roma e sono legato a loro”. Lo ha detto a Dazn il difensore della Roma, Gianluca Mancini, dopo la vittoria per 4-1 sul Lecce. Sul rapporto con Ranieri: “Il mister chiede ai giocatori più esperti di aiutare i giovani e oggi mi ha chiesto di aiutare Saud e di parlargli. Ogni allenatore ha le sue visioni di gioco, noi cerchiamo di fare tutto quel che ci chiede e cerchiamo di farlo al meglio per la Roma”, ha aggiunto il centrale, autore del gol del momentaneo 2-1.