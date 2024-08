Roma, Leandro Paredes in campo con la primavera: ecco cosa prevede il regolamento

C’è un Roma-Cagliari come antipasto del Cagliari-Roma serale, valevole per la prima giornata di Serie A. Alle 17:30 di oggi, domenica 18 agosto, le formazione Under 19 dei giallorossi e dei sardi scenderanno in campo per la giornata inaugurale del campionato di Primavera 1 2024/2025. Nell’11 romanista c’è anche un big: si tratta di Leandro Paredes, squalificato per la partita di stasera all’Unipol Domus a causa di una squalifica rimediata nel finale della scorsa stagione. La Roma si schiera quindi con De Marzi in porta; Marchetti, Seck, Golic, Cama in difesa; Coletta, Paredes, Mannini a centrocampo, a supporto di Graziani, Marazzotti e Misitano.

Ma cosa prevede il regolamento in materia di impiego di fuori quota in Primavera? Chiaramente ci sono dei limiti. Ogni squadra può schierare un solo calciatore fuori quota (senza limite di età), per la sola fase della regular season e con espressa esclusione delle ultime cinque giornate. Insomma, quando la posta in palio inizia ad essere importante, niente più big in campo con gli under 19. L’utilizzo dell’argentino in Primavera era stato spiegato ieri da Daniele De Rossi in conferenza stampa: “Paredes giocherà con la Primavera perché è squalificato e ha bisogno di minuti. Siamo contenti di avere questo sostegno dalla Primavera, Leandro giocherà un numero di minuti prestabilito”.