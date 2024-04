Roma-Lazio, Tudor: “Davanti ci è mancato qualcosa. Dobbiamo alzare il livello d’intensità”

“Davanti ci è mancato qualcosa, ci è mancata lucidità. In attacco è evidente che facciamo fatica, i tre lì devono fare la differenza, ma oggi era difficile. Dovevamo essere più compatti, non siamo stati bravi sulle respinte. Questa Roma era troppo per noi che eravamo alla terza gara in sette giorni. Facciamo i complimenti a loro e ci rimettiamo a lavorare. Immobile e Romagnoli hanno avuto dei problemini e li ho sostituiti all’intervallo. Devo ancora conoscere meglio la squadra, con due o tre allenamenti non puoi conoscerli bene. C’è da migliorare in tutti, con i quinti e con i tre davanti. Anche a livello fisico, bisogna alzare il livello di intensità. Sono molto ottimista perché ho visto tante belle cose. Ci vorrà un po’ di tempo, ma guardiamo avanti con positività”. Lo ha detto il tecnico della Lazio, Igor Tudor, ai microfoni di Dazn, commentando la sconfitta per 1-0 contro la Roma. “Gli obiettivi sono sempre gli stessi, crescere, migliorare e vedere maggiore incisività davanti. Adesso pensiamo a preparare la prossima gara”, ha concluso il tecnico biancoceleste.