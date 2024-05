Roma e Lazio in corsa per la Champions League: devono tifare Atalanta in Europa e gufarla in Serie A

La corsa per i i primi cinque posti è praticamente finita. Con la vittoria dell’Atalanta contro la Roma, la situazione è quasi delineata visto che ai ragazzi di Gian Piero Gasperini mancano solamente tre punti in tre partite per la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Le altre quattro squadre italiane qualificate sono Inter, Milan, Bologna e Juventus. Ma c’è un jolly che Roma e Lazio possono giocarsi: ovvero arrivare sesti e sperare nell’Atalanta in Europa League e non in Serie A. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i calcoli.

ATALANTA IN EUROPA LEAGUE

La condizione necessaria per sperare che l’Italia possa portare sei squadre alla prossima Champions League è che l’Atalanta vinca la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen degli invincibili di Xabi Alonso. Qualora Scamacca e compagni perdessero la finale non ci sarebbe nessuna speranza per Roma e Lazio di poter entrare nella prossima Champions League. Se invece l’Atalanta vincesse la finale allora ci sarebbe un’altra situazione che si dovrebbe compiere.

ATALANTA IN SERIE A

E questa seconda condizione riguarda il campionato di Serie A. Ovvero l’Atalanta dovrebbe finire fuori dalle prime quattro del campionato. Quindi, di fatto, dovrebbe vincere l’Europa League e arrivare quinta. A quel punto la sesta, la Roma ha un punto di vantaggio sulla Lazio a due giornate dal termine, giocherebbe la prossima Champions League per un’edizione da record per il calcio italiano. Il destino è tutto nelle mani dell’Atalanta: i ragazzi di Gian Piero Gasperini qualora vincessero le ultime tre partite (Lecce, Torino e Fiorentina) sono sicuri di chiudere tra le prime quattro del campionato, questo perché c’è lo scontro diretto tra Bologna e Juventus e quindi tutte e due le squadre non possono raggiungere quota 72 punti. In sostanza Roma e Lazio devono sperare che l’Atalanta vinca l’Europa League e che faccia qualche passo falso nelle ultime tre partite di campionato. La speranza è l’ultima a morire. Tutta Roma seguirà con interesse le prossime partite della Dea.

LA CLASSIFICA

Inter 92 Milan 74 Bologna 67 Juventus 67 Atalanta 63* Roma 60 Lazio 59

*una partita in meno

IL CALENDARIO DELL’ATALANTA

Lecce-Atalanta

Atalanta-Torino

Atalanta-Fiorentina

IL CALENDARIO DELLA ROMA

Roma-Genoa

Empoli-Roma

IL CALENDARIO DELLA LAZIO

Inter-Lazio

Lazio-Sassuolo

IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS

Bologna-Juventus

Juventus-Monza

IL CALENDARIO DEL BOLOGNA

Bologna-Juventus

Genoa-Bologna