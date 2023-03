Roma-Juventus, infortunio per Alex Sandro: entra Leonardo Bonucci

Infortunio per Alex Sandro, probabilmente di natura muscolare, e cambio all’intervallo per la Juventus sul campo della Roma. Entra infatti Leonardo Bonucci, che viene accolto da fischi anche quando tocca il pallone, esce il brasiliano che aveva accusato un problema fisico sul finire del primo tempo salvo poi stringere i denti per arrivare al duplice fischio e non far sprecare uno slot ad Allegri.