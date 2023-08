Roma, infortunio muscolare in allenamento per Renato Sanches: in dubbio per il Verona

Tegola in casa Roma. Come riferisce il Corriere dello Sport, durante l’allenamento odierno Renato Sanches ha riportato un infortunio di tipo muscolare, ancora da valutare dopo approfonditi esami medici, e si è dovuto fermare. Lo staff sanitario monitorerà le condizioni del portoghese per capire quale sia l’entità del problema, di certo il centrocampista è ora in dubbio per la trasferta di Verona.