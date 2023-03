Roma in silenzio stampa e furiosa: con Sassuolo e Lazio non parlerà nessuno

A seguito della conferma delle due giornate di squalifica a Josè Mourinho, la Roma entra da oggi in silenzio stampa. La decisione è stata presa dalla società giallorossa per mandare un segnale di protesta ed esprimere la propria vicinanza all’allenatore, e sarà adottata per prima e dopo le gare contro Sassuolo e Lazio. In forma di protesta, in concomitanza con i prossimi due match di campionato, nessun tesserato, dirigente e membro dello staff tecnico parlerà ai media, né prima, né dopo le partite. La decisione non riguarderà invece la partita di Europa League di ritorno degli ottavi contro la Real Sociedad in segno di rispetto alla Uefa.