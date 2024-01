Roma in emergenza, Atalanta con i recuperi. E un acquisto a testa: Huijsen e Hien, a chi tocca?

Nelle ultime sette partite casalinghe di campionato la Roma ha collezionato 19 punti e subito solamente 3 gol. Nel periodo di riferimento solo la Juventus ha fatto meglio in termini di punti (22, ma in otto gare) e solo il Bologna ha concesso meno reti (2). La squadra di Josè Mourinho all’imbocco di un ciclo infernale di partite – che vedrà i giallorossi scendere in campo contro Lazio in Coppa Italia e Milan a San Siro – deve fare i conti contro un’Atalanta che al contrario, fuori tra le mura amiche, ha perso gli ultimi due impegni senza segnare. Due diversi rendimenti che si incroceranno stasera, alle 20:45, in un Olimpico strapieno, coccolato da Josè Mourinho dopo la rimonta sulla Cremonese. C’è però una variabile in più, che può rimescolare le carte, ed è l’emergenza difensiva. L’Atalanta l’ha superata. Ai box c’è il solo Toloi, mentre Palomino è recuperato, Scalvini non ha lesioni e dal mercato è arrivato anche Hien dal Verona. La Roma invece è nel bel mezzo di un momento critico tra infermeria (Smalling, Kumbulla ai box, Mancini non è al meglio ma gioca) e Coppa d’Africa (N’Dicka convocato), mentre dal mercato è arrivato il giovane juventino Dean Huijsen in prestito secco. Non si esclude una chance immediata per il centrale olandese, anche perché al momento, oltre a lui, gli unici centrali di ruolo sono Llorente e Mancini. Cristante è pronto ad arretrare, ma Paredes non è al meglio. Le altre alternative sono Celik e Kristensen, pronti ad adattarsi in caso di necessità. Una Roma tutta da ridisegnare, quindi, ed è proprio Huijsen, rispetto al neo atalantino Hien, ad avere più chance di debuttare nonostante il poco tempo per inserirsi. Di fronte un’Atalanta che vuole tenere i giallorossi alle sue spalle, visto che la classifica vede i bergamaschi a quota 29 punti, uno in più di Dybala e compagni. La squadra di Gasperini non rimane a secco di gol per tre gare esterne da marzo 2022 e non subisce tre sconfitte di fila fuori casa da novembre 2017. Le ambizioni Champions passano per questa partita e per i dettagli. Una curiosità: Roma e Atalanta sono le squadre che hanno colpito più pali (10) in campionato. Rifinire la mira, con un pizzico di fortuna in più, può rilanciare i sogni d’alta classifica.